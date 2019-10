Kunst : Die Hände in Unschuld waschen

Trier Die Jahresausstellung der éditions trèves kommt durchwachsen daher

Gleich eingangs in der sogenannten Galerie erwartet den Besucher eine Art fotografischer Auslese. Acht Fotografen haben seinerzeit das Tufaprojekt „Meine liebe Scholle“ betreut, das im Zusammenhang mit dem Kultursommerthema „Heimaten“ realisiert wurde. Als Stadtrundgang der anderen Art sollte es einen neuen Blick auf die altbekannte Heimat Trier ermöglichen. Was den Fotokünstlern dabei erinnerungswürdig erschien, und was sie erlebten, haben sie in Farbe oder Schwarz-Weiß im Bild festgehalten. Dabei fallen besonders die ausdrucksvollen Fotos von Tom Klein ins Auge.