Regionalabend bei „Jazz im Brunnenhof“ : Regionale Jazzer in exzellenter Spiellaune

Regionale Jazzer in exzellenter Spiellaune

Trier Mit dem Regionalabend endet, wie jedes Jahr, die „Jazz im Brunnenhof“ Reihe. Die Musiker rund um Trier können hier noch einmal die Qualität der hiesigen Jazzszene herausstellen. Und es zeigt sich: sie brauchen sich nicht zu verstecken.

Den Anfang machte das Robbi Nakayama Quartett um den aus Trier stammenden und jetzt in Leipzig studierenden Pianisten. Vielseitig zeigten sie sich bei ruhigen, verträumten Stücken. Hier stand der volle Klang von Saxofonist Lorenz Bergler im Mittelpunkt. Am Piano zeigte Robbi Nakayama seine vielen Facetten, von spannungsreichen, energiegeladenen Akkorden bis zu lebendig melodiösen Bögen gab er die Klangfarbe der Stücke vor. Für den rhythmischen Rahmen war Henning Sieverts am Bass zuständig.