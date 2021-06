Gruppe „StandUp 44“ : Comedian Felix Lobrecht kommt im Sommer nach Trier

Trier Einer der erfolgreichsten Comedians und Podcaster Deutschlands kommt im Juli nach Trier: Felix Lobrecht tritt mit seiner Gruppe „StandUp 44“ beim Arena Open Air Sommer auf.

Der Berliner wird mit seiner Gruppe „StandUp 44“ an zwei Terminen (21. und 22. Juli) in Trier auftreten. Die Gruppe besteht aus Lobrecht sowie den Comedians Kinan Al, Daniel Wolfson und Kawus Kalantar. Die Comedians werden von Lobrecht immer wieder als große Talente bezeichnet, Kalantar begleitete ihn bereits auf seinen ausverkauften Touren. Wie Felix Lobrecht am Mittwoch auf seinem Instagram-Account bekanntgab, werden die vier Comedians auf ihrer „Happy Summer Sunshine“-Tour auch in der Moselstadt Halt machen. „Wir haben Bock. Ihr auch?“, schrieb der Berliner. Der Ticketvorverkauf startet am 16. Juni ab 18 Uhr auf standup44.de