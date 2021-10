Gesellschaft : Vier Cannabis-Pflanzen für jeden Garten

Luxemburg ( Der Nebel über den Luxemburger Plänen zur Legalisierung von Cannabis lichten sich. So haben gleich fünf Minister den Maßnahmenkatalog mit 27 Punkten vorgestellt. Künftig darf jeder Haushalt bis zu vier Cannabispflanzen für den Eigenkonsum anbauen. Der Konsum im öffentlichen Raum soll jedoch verboten bleiben. Wer bis zu drei Gramm Cannabis dabei hat und von der Polizei kontrolliert wird, muss 145 Euro zahlen.

Die Substanz wird beschlagnahmt, der Eintrag ins Strafregister entfällt allerdings. Statt zwischen 251 und 2500 Euro zahlen zu müssen, fallen künftig nur noch zwischen 25 und 500 Euro an. Wann dies in Kraft treten wird, konnte Justizministerin Sam Tanson Ende der Woche nicht sagen, da das Paket noch durch den Instanzenweg muss. Laut Tanson könnte es jedoch noch gut anderthalb Jahre dauern, bis der Anbau erlaubt wird. Die Justizministerin beteuerte jedoch, dass eine vollständige Legalisierung von Cannabis – wie im Koalitionsabkommen vorgesehen – auch weiterhin geplant sei und an deren Umsetzung weitergearbeitet wird. Genaue Details wurden allerdings erneut keine genannt. Der ehemalige Gesundheitsminister Etienne Schneider hatte nach der Wahl von 2018 angekündigt, die komplette Legalisierung bis Herbst 2023 unter Dach und Fach zu haben. Doch der Plan geriet ins Stocken. Gründe: die Corona-Pandemie sowie juristische Hürden auf europäischer Ebene.