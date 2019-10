Polizei : Alkohol im Blut: Junge Frau kommt aus der Kurve

Wittlich/Salmtal Eine 22-jährige Frau aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich ist am frühen Sonntagmorgen nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen auf der L 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal verunglückt. Laut Polizei kam sie in einer langgezogenen Linkskurve am Hof Breit vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit in Kombination mit Alkohol im Blut nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der angrenzenden Böschung.

