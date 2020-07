Wirtschaft : Bernkasteler Behindertenwerkstatt meldet Insolvenz an

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Die Divendo Integration gGmbH, die in ihren Werkstätten auf dem Plateau in Bernkastel-Kues behinderte Menschen beschäftigt, hat am Dienstag, 30. Juni, Insolvenz angemeldet.

Die Divendo gGmbH, die neben der Wittegra gGmbH als Untergesellschaft des DRK für die Beschäftigung der Behinderten fungiert, Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Wittlich teilte das am 30. Juni mit.

Die Divendo Integration gGmbH zur Förderung von Menschen mit Behinderung bietet schwerbehinderten Menschen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in unterschiedlichen Bereichen an, unter anderem auf dem Plateau in Bernkastel-Kues. Dazu zält unter anderem die Kloster-Fischerei in Himmerod, wo Forellen gezüchtet und vermarktet werden, ein Hausmeisterservice, eine Shirtfabrik, in der Kleidung mit Flex und Transferfolien bedruckt wird und die Multimediale Weinerlebniswelt in Bernkastel-Kues. Dort können Interessierte sich Filme und Animationen über die Weinkulturlandschaft Mosel ansehen. Zudem ist eine Vinothek angeschlossen, in der 160 Weine aus der Region verkostet werden können.

Erst vor wenigen Tagen wurde in Werkstätten auf dem Kueser Plateau den behinderten Beschäftigten der sogenannte Steigerungsbetrag, der abhängig vom Geschäftsergebnis, ausgezahlt wird, gekürzt. Das führte zu einem Aufschrei in den sozialen Netzwerken, zumal Youtuber Lukas Krämer, der selbst lange Zeit dort angestellt war, es in seinem Youtube-Kanal heftig kritisiert hat.