Strassenbau : Ausnahmezustand in acht Abschnitten

Meinung

In der Cusanusstraße besteht dringend Handlungsbedarf. 12 000 Fahrzeuge pro Tag haben Spuren hinterlassen. Und auch das Kanalsystem unter der Erde ist in die Jahre gekommen. Dass die Sanierung mit Sperrungen und damit Unannehmlichkeiten vieler Art einhergeht, ist unstrittig.

Bei solch einem Großprojekt ist aber schon die Dauer der Arbeiten ein Tagesthema. Es bleibt zu hoffen, dass mögliche verbale Wortgefechte im Rahmen bleiben. Angesichts dessen, was sich zum Beispiel in den so genannten sozialen Netzwerken abspielt, bleibt das wahrscheinlich ein frommer Wunsch.

Wahrscheinlich werden sich die mit dem Bau beschäftigten Menschen einiges anhören müssen. Es ist deshalb gut, wenn bei den angekündigten wöchentlichen Treffen auch das auf den Tisch kommt, was die Anlieger bewegt. So kann schnell reagiert werden. Die Zusammenarbeit von Sparkasse und Aldi ist beispielgebend. Auch wenn sie natürlich im jeweils eigenen Interesse liegt. Aber aufeinander zuzugehen ist immer besser als über andere zu reden.

