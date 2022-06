Corona : Corona: Infektionszahl im Kreis steigt

Bernkastel-Wittlich (cmo) Nach einer kurzen Ruhepause Ende Mai und Anfang Juni, währenddessen es fast so aussah, als würde die Pandemie gänzlich abebben, ist das Coronavirus mittlerweile auch in Bernkastel-Wittlich wieder auf dem Vormarsch.

Wie wertet das Gesundheitsamt des Landkreises diesen Anstieg und wie machen sich diese Zahlen im Verbundkrankenhaus bemerkbar? Wir haben nachgefragt. Eine stetige Zunahme der Inzidenz sei deutlich erkennbar, erklärt die Kreisverwaltung. „Darum appelliert das Gesundheitsamt an die Bürger sich eigenverantwortlich zu schützen. Zu den bewährtesten Schutzmaßnahmen zählen nach wie vor das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstand halten und regelmäßige Handdesinfektion. Auch in Hinblick auf ein voraussichtliche Herbstwelle wird allen dringend geraten sich impfen zu lassen. Auch wenn die Impfungen nicht in jedem Fall vor einer Infektion schützen, so hat sich doch gezeigt, dass sie zu wesentlich milderen Krankheitsverläufen beiträgt.“ Das Impfzentrum in Wittlich (ehemaliges Hela-Gelände) hat derzeit montags und donnerstags zwischen 14 und 20 Uhr sowie freitags zwischen 14 und 17.30 Uhr geöffnet.