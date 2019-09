40 Jahre in der Kita : Edith Weiler feiert Dienstjubiläum

Katholischer Kindertreff Midale der Katholischen KiTa gGmbH Trier in der Pfarrei St. Hubertus in Manderscheid Edith Weiler feiert 40-jähriges Dienstjubiläum Im Katholischen Kindertreff Midale in Manderscheid ist Edith Weiler seit Jahren eine Institution – am 01.08.2019 feierte sie dort ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Nach vorherigen beruflichen Stationen begann sie 1979 ihre Tätigkeit, als Kinderpflegerin im Katholischen Kindertreff Midale in Manderscheid, in damaliger Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus. Im Jahr 2003 übernahm die Katholische KiTa gGmbH Trier die Betriebsträgerschaft und wurde neuer Arbeitgeber von Edith Weiler. In einer kleinen Feierstunde in der Kindertagesstätte dankte die Gesamtleiterin Rita Braun, Edith Weiler, für 40 Jahre geleistete Erziehungsarbeit, in der sie zahlreiche Kinder, die die Kindertagesstätte besucht haben, betreut und begleitet hat. Ihre Aufgaben nehme sie, mit ihrer langjährigen Erfahrung, mit Freude, engagiert und zuverlässig wahr. So habe sie viele Veränderungen im Kindertagesstättenbereich erlebt und mitgestaltet. In Vertretung des ehemaligen Arbeitgebers, der Katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus, sprach Pastor Gansemer herzliche Worte des Dankes aus, besonders für ihre langjährige Tätigkeit und Treue zur Kindertagesstätte. Als Anerkennung und Dank für ihre Dienste überreichten sie Edith Weiler ein Blumenarrangement und Buch. Den Glückwünschen schlossen sich die Standortleiterin Brigitte Löhr, das Team der Kindertagesstätte und die Elternausschussvorsitzende Dr. Susanne Conrad an. Sie überreichten ihr ebenfalls jeweils ein Geschenk zum Dank für die langjährige stets gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Edith Weiler noch viele gute Arbeitsjahre, bei guter Gesundheit und Freude an der Arbeit. Foto: Susanne Conrad. Foto: TV/Susanne Conrad