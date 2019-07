Feste und Feten : Flammende Moselloreley

Foto: Jan Malburg. Foto: TV/Jan Malburg

Piesport Beim Loreleyfest in Piesport, das unter dem Motto „Moselloreley in Flammen“ stand, kam es tatsächlich am vergangenen Wochenende zu einem kleineren lokal begrenzten Brand, der sofort eingedämmt wurde.

