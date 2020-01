Glaube : Ausstellung: Jüdische Flüchtline in Shanghai

Wittlich-Wengerohr (red) Der ökumenische Gottesdienst aus Anlass des Holocaust-Gedenktages findet am Montag, 27. Januar, ab 18 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich statt. Im Rahmen des Gottesdienstes wird die Ausstellung „Jüdische Flüchtlinge in Shanghai” eröffnet.

Während des Nationalsozialismus war Shanghai einer der wenigen Zufluchtsorte für Juden aus Europa, den diese ohne Visum erreichen konnten. Bis 1941 konnten sich über 18 000 jüdische Flüchtlinge dorthin retten. Unter ihnen waren auch zwei Wittlicher Juden, die in der Ausstellung ebenfalls vorgestellt werden. Die Ausstellung kann bis Mittwoch, 19. Februar täglich von 9 bis 18 Uhr besucht werden.

Am Dienstag, 4. Februar, ab 19 Uhr wird im Rahmen der Ausstellung der Film „Vom Rhein zum Jangtse - Überleben in Shanghai“ gezeigt. Der Regisseur Dietmar Schulz ist anwesend. Nach dem Film gibt es Gelegenheit zum Gespräch.