Tradition : Morbacher Garten wird zum unheimlichen Grusel-Kabinett

Morbach Jedes Jahr verwandelt sich der Garten der Morbacher Familie de Vries zu einem gespenstischen Domizil. Das ist nicht nur eine Attraktion für die Kinder im Ort.

Auf geht’s zum Gruselhaus! So heißt es seit einigen Tagen bei den Kindern des Kindergartens und der Grundschule Morbach. Denn in der Straße Am Kirschbaum hat Familie de Vries anlässlich der bevorstehenden Halloween-Nacht ein wahres Grusel-Kabinett in ihrem Garten aufgebaut, das dem Horrorangebot einer Geisterbahn gleicht. Da sitzen Spinnen mit 50 Zentimeter langen Beinen auf gesponnenen Netzen, davor befinden sich auf dem Rasen neben dem Haus Totenköpfe und Grabsteine. Schrumpfköpfe aus Schaumstoff sind auf Pfählen montiert, und daneben wehen Geisterumhänge im Wind. „Wir dekorieren immer schon ein paar Tage vor Halloween, damit es sich rumspricht“, sagen Sabrina und Florian de Vries, die ihr Eigenheim seit etwa fünf Jahren schaurig-schön gestalten. „Die Kinder fragen schon lange vorher, ob wir wieder was machen.“