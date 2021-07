Hochwasser : Lieser reißt Pleiner Brücke weg

Plein (cha) So nah und doch so fern ist der Biergarten der Alten Pleiner Mühle für die Wanderer auf dem Lieserpfad. Denn der Fluss hat die schöne Steinbrücke in der vergangenen Woche mal eben weggerissen.

Teile des Bauwerks treiben noch im Wasser. Die gute Nachricht: Der Gasthof ist immer noch von der anderen Seite erreichbar. Die schlechte: Die Schäden an Brücken, auch auf Wanderwegen, sind nach dem Hochwasser wohl noch gar nicht genau erfasst.