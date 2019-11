Meinung : Jetzt oder nie

Die Uhr tickt für die Manderscheider, um noch rasch den Zuschlag einer Förderung zu erhalten. Die Entscheidung, ob der Eingangsbereich nun in Holz oder Stahl gestaltet wird, sollte doch relativ schnell gefällt werden können.

Im nächsten Schritt müsste dann ein Dokumentarfilm erstellt werden, der möglicherweise mit mehrsprachigen Audio-Guides oder einer Audio-Guide-App ergänzt werden könnte. Solche Konzepte sind zum Beispiel in der Festung Bouillon in Belgien oder in der Festung Sedan in Frankreich mit Erfolg realisiert worden. Das sind zwar auch noch einmal zusätzliche Investitionen, aber diese rechnen sich langfristig durchaus.