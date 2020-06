Angebot für die Ferien : Jugendliche bauen ein Longboard

Wittlich In der ersten Woche der Sommer- und Herbstferien 2020 bietet das ÜAZ-Wittlich in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau erneut das Projekt „Senkrechtstarter“ zur außerschulischen Berufsorientierung an.

Damit knüpft es an den Erfolg dieses Projektes, das erstmals in den Herbstferien des Jahres 2017 am ÜAZ veranstaltet wurde. Ziel ist es, Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung neue Perspektiven zu eröffnen und die Vielfältigkeit und Möglichkeiten im Handwerk näher zu bringen.

Die „Senkrechtstarter“ durchlaufen dabei die verschiedenen Fachbereiche Holztechnik, Metalltechnik und Farbtechnik. Die Teilnehmer des Projekts lernen bei der Fertigung eines eigenen Longboards unterschiedliche manuelle Bearbeitungsschritte und auch technische Arbeitsprozesse kennen.