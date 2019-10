Unternehmen : Kellerei Langguth kündigt der Marketing-Abteilung

Traben-Trarbach Betroffen sind neun Mitarbeiter des Unternehmens.

Die Weinkellerei Langguth Erben GmbH & Co. KG in Traben-Trarbach (170 Mitarbeiter) hat Ende September der kompletten Marketingabteilung des Hauses gekündigt. Davon betroffen sind neun festangestellte Mitarbeiter. Wirksam werden sollen die Kündigungen zum 31. Dezember 2019. Dann soll die Marketingabteilung aufgelöst und per Outsourcing ausgelagert werden. Das meldet die Fachzeitschrift Wein + Markt.