Kommunales : Viel Ärger wegen zwei Baustellen

Merschbach In Merschbach werfen acht Einwohner der Bürgermeisterin intransparentes Verhalten vor. Diese wiederum vermutet Stimmungsmache gegen ihre Person.

Derzeit wird die 75 Einwohner zählende Gemeinde Merschbach in der VG Thalfang aufgehübscht. Der Dorfplatz mit dem Waschbetonbrunnen in der Dorfmitte wird erneuert. Und auch der Friedhof wird neu gestaltet.

Doch kritisieren dies acht Einwohner des Ortes in einem offenen Brief und erheben zahlreiche Vorwürfe. Die Ortsbürgermeisterin Iris Hornberg habe die Bevölkerung im Vorhinein nicht ausreichend über die Rahmenbedingungen und Kosten informiert. Und: Die Arbeiten, die derzeit laufen, würden weder von der Ortsgemeinde noch vom beauftragten Architekturbüro kontrolliert. Die Baustellen seien nicht ausreichend gesichert, und auch die Verkehrsführung könne nicht als sicher angesehen werden. Eine Grabpflege auf dem Friedhof sei wegen der Bauarbeiten nicht möglich. „Die momentane Situation auf dem Friedhof sehen wir als Störung der Totenruhe an“, heißt es in dem Schreiben, das offensichtlich auch an die Baubehörde des Kreises und an die Verwaltung der Thalfanger Verbandsgemeinde geschickt worden ist.