Ausstellung : Die Ausstellung „Mit den Augen der Fische“ erleben

Wittlich (red) Passend zum Sommer präsentieren die Unterwasserfotografen Birgit und Armin Trutnau, am Samstag, 13. Juli, ab 16 Uhr in einer Führung ihre aktuelle Ausstellung „Mit den Augen der Fische“ in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus am Markt in Wittlich.

Ein Bildervortrag wird am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr angeboten. Was von Natur aus nur Fische sehen können, die schillernde Welt unter Wasser, wird den Besuchern der beiden Veranstaltungen von den Künstlern selbst eindrucksvoll vermittelt.

Das Ärzteehepaar Armin und Birgit Trutnau wuchs in Altrich und Dierscheid auf und absolvierte ihr Abitur am Wittlicher Cusanus-Gymnasium. Die Fotografie reizte beide. Nach der Natur- und Reisefotografie entdeckten sie die Welt unter Wasser. Die faszinierenden Aufnahmen sind noch bis 11. August in Wittlich zu sehen.