Ausstellung : Mit den Augen der Fische

„Streithähne“ haben Armin und Birgit Trutnau dieses Bild genannt. Foto: TV/Birgit Trutnau

Wittlich Die schillernde Unterwasserwelt ist das Thema einer neuen Ausstellung in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus in Wittlich. Armin und Birgit Trutnau, die beide ihr Abitur am Wittlicher Cusanus-Gymnasium abgelegt haben, begeistern sich für Wesen und Landschaften, die normalerweise nur Fische sehen können.

Die Aufnahmen entstanden im Indischen Ozean, im Roten Meer, im Mittelmeer und der Nordsee, aber auch in der Karibik, im Atlantik und Pazifik und den übrigen Weltmeeren.

Nach Ausstellungen im Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz und im Deutschen Meeresmuseum Stralsund sind die Fotos nun in Wittlich zu sehen. Die Eröffnung findet am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr, in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge statt. Der Astronom Dr. Nobert Junkes gibt eine Einführung in die Ausstellung. Zur Thematik passende sphärische Klänge entlockt die preisgekrönte junge Musikerin Leonie Schmidt ihrem Vibrafon. Anschließend kann die Ausstellung im Alten Rathaus am Marktplatz besichtigt werden.