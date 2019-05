Fahrbericht : M wie „München macht’s möglich“

Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Für Manche ist es so eine Art Glaubensfrage: Voluminöser Sauger oder doch die Kraft nach dem Prinzip des aufgeladenen Direkteinspritzers aus den Brennräumen geschöpft?

Sprich pro oder contra Turbo? Wer den neuen BMW M4 als Coupé fährt, so wie wir das in den vergangenen zwei Wochen auf den Straßen der Region getan haben, kann sich ein Bild von der unterschiedlichen Herangehensweise machen. Eines vornweg: Der aufgeladene „Sechs-Ender“ (Sechszylinder) statt des saugenden „Acht-Enders“ (Achtzylinder) ist beileibe nicht der Anfang vom Ende der M-GmbH. Im Gegenteil.

Coupés definieren sich, und das nicht nur bei BMW, neben ihrer Form des steil abfallenden Hecks in erster Linie über ihr Fahrverhalten und über den Spaß, den sie vermitteln. Ein Coupé (vom französischen couper = abschneiden) kann und will keine „Familienkutsche“ sein. Andererseits müssen die Designer einen Spagat zwischen sportlichem Anspruch und Alltagsnutzen erfüllen, um das Fahrzeug auch rational am Markt zu positionieren.

Technische Daten BMW M4 Coupé Ausführung: Viersitziges Coupé L/B/H: 4,67 / 1,87 / 1,38 m Leergewicht: 1645 kg Zul. Gesamtgewicht: 2040 kg Kofferraumvolumen: 445 kg Motor: Sechs Zylinder in Reihe, Turbo Hubraum: 2979 ccm Leistung: 450 PS Max. Drehm.: 550 Nm bei 2350 – 5500 U/min Getriebe: 7-Gang M Doppelkupplung Höchstgeschwindigkeit: 280 km/h Beschleunigung 0 auf 100: 4,3 Sek. CO 2 -Emission: 227 g/km EU-Abgasnorm: Euro 6 d-Temp Verbrauch nach WLTP (Hersteller): 10,0 L Preis: (ohne M Comp. Paket) ab 79 300 Euro Preis des Testfahrzeugs: 107 800 Euro

Der direkt einspritzende Dreiliter arbeitet in unserem Fall unter der Motorhaube eines Fahrzeugs, das die M GmbH noch einmal modifiziert hat. Dank des „M Competition Pakets“ verfügt unser Testwagen nicht nur über ein speziell abgestimmtes adaptives M-Fahrwerk, eine ebenfalls neu angepasste Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und das aktive „M Differential“, sondern auch über eine erhöhte Motorleistung: von 431 auf 450 PS. Alles in Summe zusätzliche Leistungs-„Leckereien“, die aus dem ohnehin schon höchst verlockenden „Serien-M4““ noch einmal ein paar Prozentpunkte mehr in Sachen Traktion, Rennfeeling und Drift-Kompetenz auf abgesperrtem Terrain ermöglichen.

Die erste Fingerübung ist das Drücken des Startknopfes und nicht die Arbeit am lederbestückten Volant. Als dessen Folge registrieren wir eine akustische Mischung aus V8-Brabbeln und freudigem Drehen von sechs „Töpfen“. Der Sportabgasanlage sei Dank. Wie nicht anders zu erwarten, ist die Reaktion auf die erste leise Bekanntschaft mit dem Gaspedal wuchtig und wirkungsvoll. Der Auftakt zu einer Reise in die Kathedrale des sensiblen Handlings. „Überwacht“ von M Carbon-Keramik-Bremsen.

Nicht nur technisch, auch optisch, veranlasst der M3-Nachfolger – ganz besonders mit diesem Paket – zum Zunge schnalzen. „Der hat den bösen Blick“, meinte ein Motorsport-begeisterter Zeitgenosse anerkennend, als er sich die rassig herausfordernd gezeichnete Frontpartie mit den aerodynamisch geformten Spiegeln aus der Froschperspektive besah.

In diesem leicht hin und her wogenden Meer konvexer und konkaver Formen steckt immer noch ein Hauch von Chris Bangle, dem legendären Zeichner viele BMW-Modelle. Hinzu kommen 20-Zöller Leichtmetallräder der M GmbH bis hin zu schwarz verchromten Endrohren.