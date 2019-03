Traditionell gibt es am ersten verkaufsoffenen Sonntag in Bernkastel-Kues bunte Blumen: Am Sonntag, 31. März, startet der sogenannte Primel-Sonntag am Marktplatz. Wer früh genug kommt, erhält vom Werbekreis eine Primel-Pflanze geschenkt. Insgesamt wird es, so der Werbekreis, 1000 farbenfrohe Pflänzchen geben. Bereits um 9.30 Uhr startet an diesem Aktionstag die achte Mountainbike-Benefiz-Tour unter dem Motto „Radeln, Laufen, Rätsel für Louisa“. Um 13 Uhr öffnen dann die Geschäfte. Bis 18 Uhr können die interessierten Kunden shoppen. Weitere verkaufsoffene Sonntage sind am 5. Mai, 6. Oktober und am 3. November. Nur eine Woche später, am Wochenende vom 6. zum 7. April, lockt eine weitere Aktion an die Mosel. Dann startet zum ersten Mal die Open-House-Gewerbeschau im Gewerbegebiet Mülheim-Andel. Rund 100 Betriebe nehmen an der Gewerbeschau teil, die vom Werbekreis der Stadt Bernkastel-Kues und dem Gewerbeverein Mülheim veranstaltet wird. Jeweils von 11 bis 18 Uhr zeigen die Betriebe ihr Leistungsspektrum und Angebot. Das Besondere an der Open-House-Gewerbeschau: Nicht nur ansässige Betriebe präsentieren sich, sondern es werden auch Gastbetriebe, darunter Firmen aus Bernkastel-Kues, dabei sein, die als Partner eingeladen sind. Außerdem ist am Sonntag, 7. April, verkaufsoffener Sonntag in Mülheim, der im Rahmen des seit 20 Jahren etablierten Dorffestes angeboten wird.

Einen Tag zuvor, am Samstag, 6. April, startet in Mülheim der 14. Internationale Zeppelinlauf, der ein Serienlauf im Bitburger Läufercoup ist. Die Läufe starten in der Nähe der Grafschafter Festhalle. Auftritte des Gauklers und Komödianten Christoph Engels, Vorführungen der Rettungshundestaffel Eifel-Mosel und ein Auftritt der Musikband Duo Jimtronic komplettieren neben vielen weiteren Aktionen dieses Wochenende.

An beiden Tagen (Samstag, 15.30 Uhr, Sonntag 13 und 14.30 Uhr) gibt es zudem eine Modenschau auf dem Gelände der Gewerbeschau.