Tourismus : Auf das Moselabenteuer folgt der Moselherbst

Bernkastel-Kues Mit Blick auf die Spätherbst- und Wintersaison hat die Mosellandtouristik den zweiten Teil einer Online-Werbekampagne auf den Weg gebracht.

„Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wird deutlich, dass unsere Gäste die Mosel sehr schätzen. Die meist familiär geführten Unterkunftsbetriebe und Freizeiteinrichtungen sowie die hervorragende touristische Infrastruktur an Rad- und Wanderwegen für Aktivitäten im Freien bieten ein sicheres Umfeld. Hinzu kommt die in diesem Sommer ausgeprägte Präferenz der Urlauber für nahgelegene deutsche Reiseziele. Gestützt durch Werbekampagnen des Landes, der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und der Mosellandtouristik sowie der Städte Trier und Koblenz hat der Tourismus in diesem Sommer Fahrt aufgenommen. Dennoch spüren die Betriebe weiterhin die Folgen des Lockdowns im Frühjahr und der anhaltenden Corona-Pandemie. Nun gilt es, den Werbedruck aufrechtzuerhalten und kurzfristig Gäste für einen Moselurlaub in der Nachsaison zu gewinnen, damit die wirtschaftlichen Einbußen der Tourismusbetriebe infolge der Corona-Pandemie gemildert werden“, sagt Landrat Gregor Eibes, Aufsichtsratsvorsitzender der Mosellandtouristik GmbH.