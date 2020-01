Heimat : Damit die Kirche auch in Zukunft im Dorf bleibt

Enkirch In Enkirch hat sich ein neuer Verein gegründet. Er will das evangelische Gotteshaus sanieren und erhalten.

(red) In Enkirch ist ein neuer Verein gegründet worden. Der Kirchbauverein für die Evangelische Kirche Enkirch will das stark sanierungsbedürftige Gotteshaus erhalten. Durch unbemerkte Undichtigkeiten am Dach sei der Dachstuhl teilweise sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, teilt der Verein mit. Im Innern der Kirche seien im Lauf der Jahre Risse im Putz entstanden. Außerdem benötige sie innen dringend einen neuen Anstrich. Das Pflaster rund um die Kirche sei teilweise abgesenkt und müsse angehoben werden. Die Heizung und die Orgel stünden zudem vor einer Sanierung. Der Kirchbauverein hat sich gegründet, weil die evangelische Kirchengemeinde Enkirch-Starkenburg nicht sehr finanzstark ist. Sie wird die Kosten für die notwendige Sanierung der Kirche – die bisher letzte Sanierung war in 1960er Jahren – wohl nicht allein tragen können. Deshalb haben neun Enkircher den Kirchbauverein für die Evangelische Kirche Enkirch gegründet. „Unser Ziel ist es, dass die Kirche dem Dorf erhalten bleibt“, teilt der Verein mit. „Mit der Hilfe von Spenden, Mitgliedsbeiträgen, dem Erlös aus verschiedenen Veranstaltungen und tatkräftiger Mitarbeit – soweit möglich – bei Bauarbeiten wollen wir die Kirchengemeinde in ihren Bau- und Renovierungsarbeiten unterstützen.“ Auch (bisherige) Nicht-Mitglieder können sich einbringen und mit Spenden den Verein unterstützen (Kirchbauverein Enkirch IBAN DE22 5706 9806 0001 2411 48), Mitglied werden. Der Jahresbeitrag beträgt 48 Euro für Familien, 36 Euro für Einzelpersonen und 24 Euro für Rentner (Jahresbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig) – oder bei Bauarbeiten mitarbeiten und damit dafür sorgen, dass die Kirche im Dorf bleibt.