Tradition : Sankt Stephanus und die Zeltinger Weinkirmes

Zeltingen-Rachtig Warum die Zeltinger seit 60 Jahren stets am ersten August-Wochenende ihr Patronatsfest feiern.

Stephanus, Schutzheiliger der Böttcher, Kutscher, Maurer, Steinhauer, Pferdeknechte, Weber, Schneider und Zimmerleute: Ihm sind viele Kirchen geweiht, so auch die Pfarrkirche von Zeltingen. Der Gedenktag des Heiligen Stephanus ist der 26. Dezember. Eigentlich müsste also Zeltingen am zweiten Weihnachstag seine Kirmes feiern. Denn das Patronatsfest eines Ortes ist in der Regel die Kirmes – an der Mosel die Weinkirmes. Dass der 26. Dezember nicht der beste Termin dafür ist, versteht sich von selbst. Aber die Zeltinger haben einen Ausweg gefunden. Am 3. August ist der Gedenktag der Auffindung der Gebeine des Heiligen Stephanus in Jerusalem. Und so kommt es, dass in Zeltingen stets am ersten Augustwochenende vier Tage lang fröhlich gefeiert wird. Und das in diesem Jahr zum 60. Mal.