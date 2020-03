Protestanten : Vier Fragen zur Zukunft der Kirche

Simmern/Traben-Trarbach Frauenteam des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Traben-Trarbach will neue Wege verfolgen.

(red) Ein Team aus sechs Frauen hatte sich Anfang 2019 zusammengesetzt, um an den Fragen und Wünschen der Frauenkonferenz Rheinland Süd zum Thema „ Wo ist mein Ort in der Kirche“ in Simmern weiterzuarbeiten. So entstand die Idee zu einer Frauenkonferenz 2.0 einzuladen, die die Hauptanliegen der Frauen vom Treffen 2018 aufgreift: Im Februar war es dann soweit: 17 Frauen versammelten sich, um die Frauenreferentin des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Susanne Reuter, und fünf weitere Teamleiterinnen.