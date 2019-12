Natur : Treibjagd in Kues und Wehlen

Bernkastel-Kues Eine Treibjagd zur Reduzierung der Schwarzwildbestände findet am Freitag, 6. Dezember, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in den Revieren Kues und Wehlen statt.

