Stadtteilserie : Wengerohrer leiden unter dem Verkehr

Wittlich Wo drückt der Schuh? Der TV spricht im Rahmen der Serie über die Wittlicher Stadtteile mit Ortsvorsteher Joachim Platz über die Themen, die den größten Stadtteil bewegen.

Verkehr Mit der stetig wachsenden Zahl an Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet Wengerohr nimmt auch der Verkehr zu, den die Bewohner des Stadtteils ertragen müssen. Obwohl die Ortsdurchfahrt für Lastwagen über 7,5 Tonnen gesperrt sei, wie Platz erklärt, würden viele Brummifahrer das Verbot missachten. Eigentlich sollten die Brummis allesamt über die B 50 neu in Richtung der A 1 fahren. „Außerdem wird viel zu schnell gefahren.“ Der Verkehr im Altdorf müsse dringend beruhigt werden.

Verbindungsspange Ein weiteres Thema, welches die Wengerohrer nun schon geraume Zeit beschäftigt und bei dem sie auf Fortschritte warten, ist der geplante Bau einer Verbindungsspange zwischen Bombogen und dem Industriegebiet Wengerohr. Wie Platz sagt, laufe dazu derzeit im Ort eine Unterschriftenaktion. Die Bürger wollen nicht mehr länger warten. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wolle jedoch zunächst die Eröffnung des Hochmoselübergangs abwarten, drei Monate später eine erneute Verkehrszählung in Wengerohr durchführen, um zu prüfen, ob der Verkehr im Ort dann zu- oder abgenommen habe. Platz. „Ich persönlich gehe davon aus, dass wir mit dem Hochmoselübergang noch mehr Verkehr bekommen. Denn von hier aus ist es für Lastwagenfahrer einfacher, Betriebe im Alftal und Ürzig zu erreichen, statt über Zell zu fahren.“ Der Bau der Verbindungsspange von der Belinger Straße in Wengerohr zur L 55 in Bombogen sei dringend notwendig, sagt Platz.

Nahversorgung Auch eine Verbesserung der Nahversorgung in Wengerohr liegt dem Ortsvorsteher am Herzen. Denn einen Supermarkt sucht man in Wittlichs größtem Stadtteil vergebens. Möglicherweise müsse der Bebauungsplan für das Industriegebiet geändert werden, sagt Platz, um in der Brüsselstraße, die derzeit erschlossen werde, einen Supermarkt möglich zu machen. „Im Industriegebiet arbeiten knapp 400 Menschen, die dort nach Feierabend auch gerne ihre Einkäufe erledigen würden. Auch Pendler vom Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof, auf dem täglich mehr als 300 Autos stehen, würden dort abends sicher noch Erledigungen machen. Platz ist überzeugt davon, dass sich ein Supermarkt dort rentieren würde.