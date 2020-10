Gastronomie : Beliebter Biergarten schließt seine Pforten

Wittlich Das Alte Missionshaus in Wittlich war mit seiner ruhigen Lage, dem Biergarten und dem abwechslungsreichen Angebot eine Bereicherung für die Gastronomie in der Säubrennerstadt. Doch jetzt haben die Pächter ihr Geschäft aufgeben.

Das Alte Missionshaus in Wittlich-Wengerohr, dass im Mehrgenerationsdorf gleich neben der Autobahnkirche und dem ehemaligen Klostergebäude zwischen altem Baumbestand liegt, wurde im Jahr 2016 gastronomisch zum Leben erweckt. Unter dem Namen „Altes Missionshaus-Gastronomie im Grünen“ mit jeweils 80 Sitzplätzen im Innenbereich und im Biergarten ist es damals gestartet. Schnell haben sich die gute Küche, die großzügigen Räumlichkeiten und die ansprechende Einrichtung einen Namen gemacht. Viele Feiern haben dort stattgefunden. Torsten Manikoswki, von der Immobiliengesellschaft St. Paul, der das Gebäude gehört, berichtet: „Durch die Nähe zur Autobahnkirche waren hier beispielsweise viele Hochzeiten, auch Kommunionen und Geburtstage. Durch Corona wurde für dieses Jahr sehr viel storniert und für Feiern im nächsten Jahr, waren die Menschen sehr zurückhaltend.“ Seit Januar 2019 hatten Matthias Kaiser und Sarah Larsen die Gastronomie gepachtet. Nach dem Corona-Lockdown haben sie am 13. Mai ihr Lokal wieder geöffnet und sich mit einer Grillkarte auf Gäste gefreut.Die kamen zögerlich, wie sie damals gegenüber dem Trierischen Volksfreund erklärten. Es sei deutlich weniger Betrieb als „vor Corona“ und insgesamt „sehr verhalten und sehr ruhig“. Das führten sie das auf Ängste der Menschen zurück. Doch diejenigen, die vorbeischauten, hielten sich vorbildlich an die Vorschriften, sagten sie damals. Am 24. September haben sie noch eine neue Speisekarte präsentiert und den Grill in den „Winterschlaf“ geschickt.