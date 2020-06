Stadtentwicklung : Stadtpark 2.0 muss noch warten 

Wittlich Der Wittlicher Stadtpark wurde vor etwa 30 Jahren angelegt. Jetzt gäbe es die Gelegenheit, das Areal neu zu gestalten. Doch das wird erst einmal zurückgestellt. Besucher haben unserer Zeitung erklärt, was sie sich wünschen würden.

Großveranstaltungen wie die Beachparty, die von 2012 bis 2018 bis zu 1000 Jugendliche anzog, Kunst an Hecken und Zäunen oder das Kino-Open-Air finden nicht mehr statt. Grund ist das Wasserschutzgebiet, das sich dort befindet. Aber dennoch gibt es Leben im Park: Kräutergartenführungen der Volkshochschule, kleine Chorkonzerte des Chors Rock & Blu(e)s und Kunstaktionen, wie das „Lebensei“ von Heike Löwentraut, zumindest dann, wenn kein Coronavirus das gesellschaftliche Leben nahezu lahm legt.

Im Laufe der Jahre hat es im Stadtpark einige Aktionen gegeben, wie die Bildhauersymposien oder Graffitikunst, die dem Park eine eigene Note geben. Die Fitnessgeräte, die vor einigen Jahren aufgebaut wurden, werden fleißig genutzt, so wie von Familie Müller aus Üdersdorf, die mit ihrem Hund unterwegs ist. Claudia Müller sagt: „Ich habe die Fitnessgeräte gerade ausprobiert, die sind echt gut. Da kann man sich das Fitnessstudio sparen.“

Zudem gibt es Tafeln, die auf die Hochzeitspaare hinweisen, die an besonderen Daten geheiratet haben. Wie an vielen anderen öffentlichen Plätzen gibt es zeitweise Probleme mit liegengelassenem Müll (der TV berichtete), um den sich der Bauhof der Stadt kümmert, aber grundsätzlich hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten wenig im Stadtpark getan.