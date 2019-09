Meinung : So vergrault man seine Kunden

So vergrault man seine Kunden

Schlechter hätte das Timing nicht sein können: Kurz bevor die Bundesregierung ihr milliardenschweres Paket für einen besseren Klimaschutz verkündet, teilt der Verkehrsverbund Region Trier mit, dass Kunden von Bus und Bahn im kommenden Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen müssen.

Und das nachdem erst in diesem Jahr die Preise deutlich erhöht worden sind. Alle Welt redet darüber, dass mehr Menschen statt mit dem Auto zu fahren, den öffentlichen Nahverkehr nutzen sollen. Und was macht der VRT? Einerseits baut er lobenswerterweise das Angebot bei Bussen und Bahnen aus. Doch gleichzeitig sorgt er dafür, dass neue Kunden durch noch höhere Preise abgeschreckt werden. Das ist, mit Verlaub, ein verheerendes Signal, das die Nahverkehrsverantwortlichen in der Region da aussenden.