Ehrenamt : Flüchtlingsbegleiter gesucht: Neue Schulungen im April

Trier Die Ehrenamtsagentur Trier und das Diakonische Werk suchen in Kooperation mit der Stadt Trier weiterhin Menschen für die Flüchtlingsbegleitung im Stadtgebiet. Inhaltlich geht es bei den Geflüchteten oft um die Verbesserung der deutschen Sprache, die Integration in oder die Begleitung während Ausbildung oder Arbeit, aber auch um allgemeine Dinge im Alltag.

Interessierte werden von der Ehrenamtsagentur und der Diakonie auf ihre möglichen Aufgaben gut vorbereitet. Im April gibt es dazu eine neue Schulungsreihe, die an zwei Samstagen stattfindet: 10. April, 9 bis 15.15 Uhr, und 24. April, 9 bis 15.45 Uhr. Themen sind interkulturelle Kompetenz, Grundlagen des Asylrechts, Traumatisierung und ihre Folgen, Praktika und Ausbildung sowie Erfahrungen bereits aktiver Ehrenamtlicher. An beiden Terminen stehen den Ehrenamtlichen Experten aus der Flüchtlingshilfe Rede und Antwort.

Nach der Schulung können die Teilnehmenden einen Beratungstermin vereinbaren, um daran anschließend in die aktive Flüchtlingsbegleitung einzusteigen. Die Diakonie berät die Ehrenamtlichen während der Flüchtlingsbegleitung. Zudem können Ehrenamtliche bei Bedarf an einer Supervision teilnehmen. Ein Einstieg in die Flüchtlingsbegleitung ist nach der Schulung nicht zwingend notwendig. Auch am Thema Interessierte können teilnehmen.