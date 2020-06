Mutmacher : Bürger nähen Masken für Helfer

Trier Aktion des Johanniter-Regionalverbands Trier-Mosel stößt auf große Resonanz.

Fast 2000 Alltagsmasken haben Freiwillige für Helfer und Betreute der Johanniter im Regionalverband Trier-Mosel genäht. „Wir sind total begeistert von dem starken Einsatz“, sagt Dennis Hohlfelder-Pohl. Der Hygienebeauftragte der Trierer Johanniter hat in den vergangenen Wochen pausenlos in seiner Freizeit Spende-Masken gewaschen und gebügelt. Mit Hilfe von Kollegen etwa aus der ambulanten Pflege kamen die Unikate dann mit Nutzungsanleitung in Hygienebeutel.