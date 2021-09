Benefizaktion : Initiative aus Konz sucht Helfer für Hochwassereinsatz im Ahrtal

Der Putz muss runter. Nach der Hochwasserkatastrophe ist im Ahrtal noch viel zu tun. Foto: Reinhold Büdinger Foto: Reinhold Büdinger

Konz/Trier Freiwillige Helfer aus Konz und Trier haben bereits bei mehreren Arbeitseinsätzen Hochwasseropfer im Ahrtal unterstützt. Schon am Samstag fährt der nächste Bus dorthin. Weitere Helfer werden dringend gesucht.

Harald Maus und Reinhold Büdinger sind immer wieder entsetzt über die Schäden der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. „Dort ist noch immer so viel zu tun“, sagt Maus. „Die Leute sind unheimlich froh, wenn sie Hilfe bekommen.“ Mit ihrer Initiative „Mosel und Saar helfen der Ahr“ haben die beiden Männer aus Konz bereits an drei Samstagen Busfahrten für freiwillige Helfer organisiert. An den Samstagen 11. und 25. September sind weitere Einsätze an der Ahr geplant. Freiwillige Helfer dafür werden dringend gesucht.

„Wir haben am vergangenen Samstag unter anderem eine 81-jährige Dame aus dem Schammat in Trier sowie ihren aus dem Ahrort Liers stammenden 82-jährigen Partner mit zum Basislager/Grafschaft genommen, wo die Helfer-Shuttles starten“, sagt Reinhold Büdinger. „Das Wohnhaus des Mannes war vom Hochwasser geflutet worden. Uns ist gelungen, vier Helfer zu organisieren, die ihnen bei den Arbeiten im Haus helfen konnten. Am Abend konnten wir sie zwar erschöpft aber doch sehr zufrieden darüber, so viel Hilfe erfahren zu haben, wieder mit zurück nach Trier nehmen.“ Das sei nur ein Beispiel für viele ehrenamtliche Einsätze.

Wer hilft mit? Los geht es am 11. und 25. September um 6.30 Uhr am Parkplatz der Firma Volvo Construction Equipment Germany in Konz, die auch die Busse kostenfrei zur Verfügung stellt. Bei Bedarf wird ein Zwischenstopp an der Basilika St. Matthias in Trier-Süd eingelegt. Rückkehr wird gegen 20 Uhr sein.

Eigenes Handwerkszeug wie Schippen, Eimer, Schlaghammer und -bohrer oder Akku-Schrauber sollten, soweit vorhanden, individuell gekennzeichnet werden und können im Gepäckraum des Busses transportiert werden. Die Helfer müssen mindestens 18 Jahre alt, fit und belastbar sein. Anmelden können sich Interessierte per Mail (Moselsaar.helfen.Ahr@t-online.de) oder unter Telefon 0176/96152611.