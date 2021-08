Benefizaktion : Intitiative aus Konz - Wer hilft mit beim Arbeitseinsatz im Ahrtal?

Foto: Reinhold Büdinger

Konz/Trier Zwei Konzer organisieren Busfahrten in das Krisengebiet und hoffen auf tatkräftige Mitstreiter.

„Reinhold Büdinger und sein Freund Harald Maus wollen helfen. Die beiden Männer aus Konz waren nach der Flutkatastrophe als freiwillige Helfer Anfang August im Ahrtal. „Was dort passiert ist, ist schrecklich und wir noch viele Monate Arbeit bedeuten“, sagt Büdinger. Ihnen sei sehr schnell klar geworden, dass die Hilfe von Außen noch lagen notwendig sein wird. „Von Anfangs täglich 3500 ist die Zahl der Helfer mittlerweile aber unter 1000 gesunken. Vermutlich wird das noch weniger werden.“

In Absprache mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier haben Büdinger und Maus die Erlaubnis für einen Helfertransfer erhalten. Mit einem Kleinbus, der von Müller-Kylltal-Reisen bereitgestellt wurde, ging es am vergangenen Samstag mit insgesamt neun Helfern aus der Region zum Basislager der Initiative „Helfer Shuttle“ im Ahrtal in dem Ort Grafschaft und von dort weiter zu den Einsatzpunkten. „Die Initiative Helfer-Shuttle.de hat alle bestens organisiert“, berichtet Büdinger. „Wir waren in Dernau und haben dort bei Reinigungen und Abbrucharbeiten geholfen. “

Foto: Reinhold Büdinger

Weil es aber weiterhin sehr viel zu tun gibt, sollen an den kommenden vier Samstagen nun große Busse mit 48 Sitzplätze von Konz ins Krisengebiet fahren.

„Wir suchen dafür freiwillige Helferinnen und Helfer, die mit uns kommen und dort anpacken, wo es benötigt wird.“ Geplanter Start ist jeweils um 6 Uhr. Rückkehr wird gegen 20 Uhr sein. Treffpunkt ist der Parkplatz der Firma Volvo in Konz, die auch die Busse kostenfrei zur Verfügung stellt. Bei Bedarf wird in Trier ein Zwischenstopp an der Basilika St. Matthias in Trier-Süd eingelegt. Handwerkszeug wie Schippen, Eimer, Schlaghammer und -bohrer oder Akku-Schrauber sollten, soweit vorhanden, individuell gekennzeichnet werden, und können im Gepäckraum des Busses transportiert werden. Die Helfer müssen mindestens 18 Jahre alt, fit und belastbar sein. Anmelden können sich interessierte per Mail (moselsaar.helfen.ahr@t-online.de).

Foto: Reinhold Büdinger