Unwetter : Kordel und Wintersdorf an der Sauer immer noch ohne Strom

Foto: TV/Harald Jansen 43 Bilder Hochwasser in Kordel - Bilder der Überschwemmung am 15. Juli

Kordel Die Lage am Freitagmorgen hat sich in den Hochwassergebieten im Kreis Trier-Saarburg etwas entspannt. Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, sagt: „Die Pegel von Kyll und Sauer sind in der Nacht stark gefallen.“ Im Moment würden in Kordel keine Menschen mehr evakuiert.

Der Ort sei auch wieder über Straßen erreichbar, insbesondere die Bundesstraße 422. Die Stromversorgung in Wintersdorf und an der Sauer funktioniere noch nicht, Westenergie sei im Einsatz. Holstein rechnet damit, dass Wintersdorf heute Vormittag wieder mit Strom versorgt werden könne, in Kordel dauere das noch etwas länger.

Holstein tritt einem Gerücht entgegen: „Von irgendwo hieß es, man solle das Trinkwasser besser abkochen. Das stimmt nicht. Das Wasser ist nicht verunreinigt.“