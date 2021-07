Hochwasser-Katastrophe : 60 Haustiere in Trier-Ehrang gerettet: Ministerpräsidentin Dreyer lobt Einsatzkräfte

Hochwasser-Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Berufsfeuerwehr Trier. Links Triers Feuerwehrchef Andreas Kirchartz, rechts OB Wolfram Leibe. Foto: Roland Morgen

Trier „Es ist ein Horror. Es ist ganz, ganz schlimm“: Ministerpräsidentin Malu Dreyer findet vor allem mit Blick auf das Ahrtal drastische, aber treffende Worte zur Flutkatastrophe, die auch das Trierer Land heimgesucht hat. Doch in der Not gebe es auch Dinge, die Mut machten. So hätten Einsatzkräfte im teils evakuierten Trier-Ehrang mehr als 60 Haustiere aus verlassenen Häusern gerettet.

„Nicht ohne meine Katze““, das ist leicht gesagt, war aber vielen Menschen aus Alt-Ehrang nicht möglich. Wegen der dramatisch steigenden Flut mussten viele Bewohner fluchtartig ihre Wohnungen verlassen. Teils flüchteten sie auf Garagen oder Flachdächer. Handys, Portemonnaies und Haustiere blieben zurück.

Doch mehr als 60 Katzen, Vögel und Hunde mussten nicht lange verlassen ausharren. „Einsatzkräfte haben sie aus den Wohnungen gerettet“, berichtet Ministerpräsidentein Malu Dreyer bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Freitag auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Trier. Die Tierrettung und die Bestätigung der Meldung vom Vortag, wonach in Trier und im Kreis Trier-Saarburg keinen Menschen zu Schaden gekommen sind, die positiven Aspekte. Auch in den betroffenen Orten der Region Trier wird sich das ganze Ausmaß der Schäden erst nach und nach offenbaren.

In Trier-Ehrang sinkt derweil der Pegel der Kyll: „Der bauliche Hochwasserschutz wird nicht mehr überflutet“, berichtet Triers Feuerwehrchef und Einsatzleiter Andreas Kirchartz. In den Straßen seien jetzt Wasserpumpen im Einsatz. Laut OB Wolfram Leibe werden heute Statiker sich die Häuser anschauen. Erst bei positiver Einschätzung können Bewohner, die im privaten Umfeld oder im Schulzentrum Mäuserheckerweg untergekommen sind, wieder zurückkehren.