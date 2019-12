Ihre Meinung : Es gibt genug Probleme anzupacken

Geschichte

Hindenburg war legitim ernannter Reichspräsident. Und dann gilt es doch, die Dinge auch so zu akzeptieren. Niemand von heute war Zeitzeuge und direkt über alle Hintergründe und die genaue Situation informiert. Durch das Abschrauben eines Straßenschilds wird die Geschichte jedenfalls nicht rückgängig gemacht. Im Zweifel ist es halt die etwas andere Form eines Mahnmals.

Meine Erwartungshaltung an gewählte Volksvertreter ist eine andere, als sich zum x-ten Mal über einen Straßennamen zu streiten. Dabei werden Dinge in die Diskussion interpretiert, die völlig überzogen sind.

In Trier gibt es wahrlich Probleme genug, die es anzupacken gilt. Meines Erachtens beschwert man sich zu Recht über die langen Stadtratssitzungen. Wenn ich im Zusammenhang mit dem Straßennamen ein Zitat des Ortsvorstehers Trier-Mitte/Gartenfeld lese („Es kam auch schon der Vorschlag auf, dass Frauen bevorzugt als mögliche Namenspatroninnen in den Blick genommen werden“): Da fällt mir nichts mehr ein. Das sind ja Themen und Probleme. Da dauern die Sitzungen ja noch nicht lange genug.

Zu dem zitierten Argument („Gerade in einer Zeit, in der Versuche zunehmen, die Schreckensherrschaft von 1933 bis 1945 zu relativieren, soll dieser Wegbereiter des Dritten Reichs nicht mehr die Ehre behalten, Namensgeber einer Straße zu sein“) bin ich der Meinung, dass wir auf dem Niveau jeden Stein in Trier umdrehen müssten.