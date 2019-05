Personalwechsel : Nach Wahlschlappe: Triers CDU-Vorsitzender Maximilian Monzel zieht sich zurück

Max Monzel, Vorsitzender der CDU Trier, zieht sich zurück. Das gab er am Montagabend bekannt. Foto: Friedemann Vetter

Trier Die Wahlschlappe der CDU hat Folgen vor Ort: In Trier wird sich Parteivorsitzender Maximiliam Monzel zurückziehen. Er zeigt sich selbstkritisch, teilt aber auch noch einmal kräftig aus.

Nach den großen Verlusten der CDU in Trier bei den Kommunalwahlen hat Maximilian Monzel seinen Rücktritt angekündigt. Der Parteivorsitzende sagte dies bei einem Treffen der CDU am Montagabend im Kasino am Kornmarkt. Wahrscheinlich wird er aber noch bis zum Herbst oder bis Ende des Jahres im Atm bleiben, um den Wechsel an der Parteispitze vorbereiten.

Nach der Wahlschlappe war klar: Beim Treffen mit etwa 60 Parteifreunden wird Monzel klare Worte finden müssen. Und das tat er auch: Er kritisierte seine Partei insgesamt für ihr fehlendes Profil. Den Umgang mit den „Fridays for future“-Demonstrationen stellte er besonders heraus. „Während wir über Ordnungsmaßnahmen diskutiert haben, haben die Grünen die Schüler unterstützt“, sagte Monzel.

Nicht nur die jüngeren Menschen hätte die CDU damit verschreckt, auch bei den Alt-68ern sei so niemand zu gewinnen. Monzel lobte alle Wahlkämpfer, stellte aber hervor, dass alle gemeinsam Fehler gemacht hätten – er inbegriffen. „Wir müssen dahingehen, wo die Leute sind“, forderte er. Youtuber Rezo habe mit seinem Video an zwei Tagen 6 Millionen Menschen erreicht, während sie vor Ort über das Aufhängen von 150 Plakaten diskutiert hätten. Monzel warf Annegret Kramp-Karrenbauer ein Schönreden des Ergebnisses vor, weil diese argumentiert hatte, die CDU habe ihre Wahlziele erreicht. Er selbst sagte dagegen direkt: „Wir haben in Trier ein verdammt schlechtes Ergebnis im Stadtrat erreicht.“

Selbstkritik gab es (“Wir hätten ja auch gegen den Trend etwas erreichen können“), aber ebenso deutliche Worte gegen die Arbeit einzelner Ratsmitglieder der CDU. Beim geplanten neuen Baugebiet in Brubach kritisierte Monzel die fehlende Einigkeit in der CDU. „Wir haben uns nicht alle an den gemeinsamen Beschluss gehalten“, sagte Monzel und ging damit direkt die drei Mariahofer Stadträte Thomas Albrecht, Jutta Albrecht und Thorsten Wollscheid an, die gegen die Pläne gestimmt hatten.

Vor allem Jutta Albrecht griff Monzel an: Diese habe auf Facebook seiner Ansicht nach dafür geworben, für diejenigen zu stimmen, die gegen das Baugebiet Brubach seien. Das war für Monzel, der selbst sagte, durchaus kritisch zu den Plänen zu stehen, ein Affront gegen die anderen Parteimitglieder vor Ort. Die deutlichen Worte Monzels hatten übrigens sofort Folgen: Jutta Albrecht verließ noch während der Sitzung das Kasino. Ihr Mann Thomas Albrecht zeigte sich später „not amused“ über die Kritik, blieb aber bis zum Ende.

Doch wer dachte, dass Monzel damit schon am Ende sei, hatte sich geirrt. Er kündigte an, dass es wieder „eine Personenidentität zwischen Fraktions- und Parteivorsitz geben muss“. Da Monzel selbst nicht zur Wahl antrat und daher nicht im Stadtrat ist, ist damit klar: Das war die Ankündigung seines Rücktritts vom Vorsitz der Trierer CDU, die damit vor einer großen Herausforderung steht.

Denn noch ist – das zeigte sich auch bei Gesprächen nach dem Treffen – vollkommen unklar, wer die führende Rolle in der Partei übernehmen soll. Udo Köhler, Spitzenkandidat bei der Ratswahl, erreichte zwar die meisten Stimmen. Er hatte aber bereits einmal den Parteivorsitz inne und an Monzel übergeben – offiziell, weil er beruflich zu stark ausgelastet sei.

Es hatte aber auch immer wieder Kritik gegeben, er führe Partei und Fraktion nicht straff genug. Köhler dürfte damit zumindest für den Parteivorsitz aus dem Rennen sein. Weitere Kandidaten wie Markus Leineweber oder Jörg Reifenberg hätten wohl ebenfalls Probleme, die Anforderungen an die zwei Chefposten unter einen Hut zu bringen.

Damit wird es in den nächsten Tagen spannend bei der CDU Trier werden. Eventuell gibt es eine erste Vorentscheidung schon am 3. Juni, wenn die CDU-Ratsfraktion sich wieder trifft und dann sicherlich auch über ihre Spitze sprechen wird. Vorerst aber bleibt nach Monzels Rückzug Ratlosigkeit, auch wenn er nach seiner Rede durchaus längeren Applaus für seine Bilanz bekam.

Monzels Rückzug dürfte übrigens in Teilen auch damit zu begründen sein, dass er als Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft im Raum Trier (ART) zwei Probleme bei seiner Rolle als Parteivorsitzender hatte. Einerseits war es für ihn sicherlich schwer, genügend Zeit für die Arbeit in der CDU zu finden. Andererseits muss er als ART-Chef immer wieder mit Politikern vor Ort verhandeln. Der Spagat, für die ART zu vermitteln zwischen allen Parteien, aber gleichzeitig für die CDU in den Angriffsmodus zu schalten, ist einer, der auch für den Netzwerker Monzel nur schwer zu schaffen war. Nun wird er ihn wohl bald nicht mehr wagen müssen.