Unwetter : Sturmtiefs: Stadt Trier kommt glimpflich davon

Trier Ylenia und Zeynep hatten in Trier nur wenige Feuerwehreinsätze zur Folge. Es blieb bei umgestürzten Bäumen und losen Dachziegeln.

In Trier-Nord stürzte am Freitag am späten Nachmittag ein Baum auf Fahrzeuge und ein Gebäude, in Ehrang musste auf der Bausch am frühen Freitagabend ein Baum entfernt werden, der auf die Straße zu stürzen drohte. Wie der Stadtverwaltung weiter erklärt, musste die Feuerwehr am späten Abend dann zur Treviris in der Trierer Innenstadt wegen eines Baumes ausrücken, der entfernt werden musste, der auf die Straße zu fallen drohte. Am Samstagmorgen rückte die diensthabende Wachabteilung der Feuerwehr dann aus, weil im Gillenbachtal in Pallien ein Baum in eine Stromleitung gekippt war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Mitarbeiter der Stadtwerke (SWT) den Baum aber bereits beseitigt. Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr dann noch zu einem Einsatz nach Trier-Süd aus, wo eine Schieferplatte lose über einem Gehweg hing.