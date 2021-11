Menschen : Ungewöhnliche Traueranzeige: Tschüss auf Spanisch

Trier Wer für immer geht, um den wird getrauert. Doch manch einer will auch, dass gelacht wird. Oder findet ehrliche Worte.

Die Sonne geht am Horizont unter, das Meer wirkt friedlich. Im Licht des Himmelsstern leuchten Himmel und Wasser im orangenen Ton. Ein idyllisches, verträumtes, an Strand, Wärme und Lebensgenuss erinnerndes Bild.

Aber mit diesem ansonsten aus Urlaubsgrüßen bekannten Motiv verabschiedet sich Calut Charles von seinen Freunden in Trier - für immer. Denn er ist nicht mehr, verstorben vor einigen Tagen, wie die kürzlich veröffentlichte Todesanzeige offenbart. Das dies eindeutig ist, belegt er mit einem Abschiedsgruß auf Spanisch: „Adios“ - Tschüss. Passend, dass das Wort wörtlich übersetzt „zu Gott (gegeben)“ bedeutet und in der Regel nicht als ein „Bis morgen“ oder „Bis bald“ zu verstehen ist. Er habe den Löffel abgegeben, teilt der Verblichene mit. Und sieht das Ganze aus dem Jenseits nicht so tragisch: „Wenn ihr an mich denkt, lacht euch einen Ast.“