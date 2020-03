Internationales : Grenzüberschreitende Projekte gesucht

Trier/Rheinland-Pfalz Sport, Kultur, Seminare oder Ähnliches: Vereine oder Organisationen aus der Großregion, die Ideen für eine internationale Zusammenarbeit im Kleinen haben, werden mit bis zu 25 000 Euro gefördert.

Durch die Förderung von bürgernahen grenzüberschreitenden Aktivitäten – wie zum Beispiel die Organisation von Bürgerbegegnungen oder die Entwicklung von gemeinsamen Initiativen – soll das Bewusstsein für die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg verbessert und die Wahrnehmung und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Grenzregion gestärkt werden.

Das Interreg V A Programm Großregion führt die Zusammenarbeit in der Großregion fort, die bereits im Rahmen der Vorgängerprogramme Interreg III (2000 bis 2006) und Interreg IV (2007 bis 2013) bestand.

Das Interreg-Programm wird aus dem „Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“ gefördert und bildet seit mehr als 25 Jahren einen Rahmen für grenzüberschreitende, länderübergreifende und interregionale Kooperationen in Europa.

In der Großregion sind vier Mitgliedstaaten der EU – Luxemburg, Belgien, Frankreich und Deutschland – vertreten. Das Interreg V A Programm der Großregion fördert grenzüberschreitende Kooperationen zwischen regionalen und lokalen Partnern der Region. Mit Hilfe dieser Kooperationen soll der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt der Großregion gestärkt werden.

Die Projekte müssen auf dem Programmgebiet Interreg V A Großregion in einer grenzüberschreitenden Partnerschaft durchgeführt werden. Der Aufruf endet am Montag, 11. Mai.

Nähere Informationen sind erhältlich bei der Kontaktstelle des Landes Rheinland-Pfalz unter Telefon 0651/9494203 oder per E-Mail an

interregkontaktstelle@add.rlp.de

Wegen der aktuellen Ereignisse in Bezug auf die Ausbreitung des Covid-19/Sars-Cov-2 ist eine Beratung laut der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier derzeit nur telefonisch oder auf elektronischem Weg möglich.