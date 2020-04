Corona-Krise : Schnullerbaum macht Pause: Vorerst keine Termine

Trier Wegen der Corona-Pandemie setzt das Amt StadtGrün Trier die eigentlich im Frühjahr beginnenden Termine des Schnullerbaums vorerst aus. Hierbei können Kinder mit ihren Eltern ihren Schnuller per Hubsteiger in einen Baum im Nells Park oder am Mat­theiser Weiher hängen.



