"Night of light" - Illuminationen im Eifelkreis : Leuchtende Erinnerung an die Nöte einer ganzen Branche

BITBURG Die Corona-Pandemie belastet ganze Wirtschaftszweige. Besonders hart trifft es die Veranstaltungsbranche – bis Oktober sollen Großveranstaltungen ausfallen. Mit einer bundesweiten Aktion wurde nun an die Nöte erinnert.

Am Montag war die „Night of light“ – die Nacht der Lichter. An vielen Orten bundesweit und in der Region machten Menschen aus der Veranstaltungsbranche mit Licht-Installationen auf ihre corona-bedingte Notlage aufmerksam.