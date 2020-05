Kolumne Pitter : Mit Aluhut wird alles gut

Deutschland macht sich locker, Walburga auch. Ich verrate jetzt was, was unserer ohnehin fragilen Beziehung nicht zum Vorteil gereichen wird, hat sie mir doch unter Androhung drastischer Strafen eine Weitergabe verboten.

Aber egal, die Öffentlichkeit hat ein Recht auf diese Information: Walburga hat gehamstert – in haushaltsüblichen Mengen, aber immerhin. Aber längst ist sie nicht mehr darauf angewiesen, Mehl und Hefe zu horten. Sie kann wieder raus, mal wieder lecker essen gehen. Aber was macht man mit dem ganzen gehorteten Zeug? Okay, das Klopapier eignet sich auch als Dämmstoff für einen längst überfälligen Dachgeschossausbau. Die Nudeln, die sind ja haltbar und ein guter Grundstock, wenn die zweite Welle kommt. Wegwerfen käme Walburga jedenfalls niemals in den Sinn – könnte ja vielleicht noch ein Zahlungsmittel werden wie Zigaretten nach dem Krieg.