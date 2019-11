Kolumne Pitter : Walburga und Robbie

Mann, Mann, Mann, was ist das jetzt immer so trübe da draußen. Grau und nass, das Wetter passt zu den ganzen traurigen Feiertagen im November. Da ist Trübsal quasi vorgeschrieben. Aber ein Ende der tristen Zeit ist in Sicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bald fängt der Advent an. Dann ist das Wetter zwar vermutlich auch nicht besser, aber immerhin besser beleuchtet. Meine Walburga ist auch schon im Keller verschwunden und wühlt in den Weihnachtskisten. Bevor der Advent beginnt, erleuchtet unser Haus mit Sternen, Tannenbäumen und was die Dekokiste so hergibt.