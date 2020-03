Mutmacher : Reuther helfen Reuthern

Wie in anderen Dörfern auch, haben sich in Reuth Freiwillige zusammengefunden, die Mitbürger mit Hilfsangeboten unterstützen wollen. Foto: Vladi Nowakowski

Reuth Auch in einem der kleinsten Dörfer der Vulkaneifel haben sich viele Menschen auf den Aufruf des Bürgermeisters gemeldet, ihre älteren Mitbürger in den aktuell schwierigen Zeiten zu unterstützen.

Die Corona-Pandemie hat direkte Auswirkungen auf das Sozialleben der Menschen – sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Während Corona-Partys und die wenigen Uneinsichtigen für Schlagzeilen sorgen, darf aber nicht übersehen werden, dass die Krise auch die guten Seiten der Menschen zu Tage bringt, so wie es gerade in Reuth zu beobachten ist.

Nur wenige Tage, nachdem Bürgermeister Ewald Hansen einen Brief mit der Bitte um Solidarität mit älteren und oftmals auch nicht mehr mobilen Einwohnern des Dorfes an alle Briefkästen Reuths verteilt hatte, schwappte ihm und dem Dorf eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen.

Bislang sei das Angebot noch nicht in Anspruch genommen worden, sagt Ewald Hansen. „Denn zum Glück haben viele Reuther Bürger Verwandtschaft in der Nähe.“ Doch sollte sich das Corona-Virus in der Vulkaneifel und vielleicht auch in Reuth weiter ausbreiten, könne man im Dorf auf eine große Anzahl freiwilliger Helfer zurückgreifen.