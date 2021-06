Kriminalität : Gesuchter trifft beim Einkauf auf Polizistin und wird verhaftet

Gerolstein Manchmal ist Kommissar Zufall der beste Ermittler. Diese Erfahrung hat am Samstagvormittag auch eine Beamtin der Polizeiwache Gerolstein gemacht. Da suchen die Ermittler seit April nach einem Mann, gegen den ein Haftbefehl läuft.

„Der war praktisch untergetaucht“, sagt ein Sprecher der Inspektion Daun. Und da läuft just dieser 42-Jährige, der bei Besuchen der Streifen komischerweise nie zuhause war, der Polizistin in Zivil in einem Gerolsteiner Supermarkt regelrecht in die Arme.