Bildung : Was Evangelen und Katholiken trennt und eint

Hillesheim (red) Was ist heute noch das Trennende und was das Gemeinsame der beiden großen christlichen Konfessionen? Dieser Frage gehen am Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr der evangelische Pfarrer Christoph Caesar aus Blankenheim und der katholische Pfarrer Andreas Paul aus Hillesheim gemeinsam mit dem Publikum nach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken