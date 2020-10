Rettungswesen : Von einer guten Idee zur tragenden Säule für den Notfall

Linda van Drunen hat dieses Jahr die Ausbildung absolviert. Malte Möbius war der erste First Responder im Kreis Vulkaneifel und ist nach zehn Jahren immer noch dabei. Foto: TV/Melanie Scholzen

Daun Zehn Jahre First Responder: Sie stehen im Kreis Vulkaneifel rund um die Uhr als „nebenberufliche Lebensretter“ bereit.

First Responder (englisch: zuerst Antwortende) sind ausgebildete Ersthelfer und verkürzen genau dieses „therapiefreie Intervall“ zwischen Eintreten des Notfalls und der ersten medizinischen Versorgung und sind ein wichtiges zusätzliches Glied in der Rettungskette bis zum Eintreffen von Rettungsdienst oder Notarzt.

Der DRK-Kreisverband Vulkaneifel hat in Zusammenarbeit mit seinen Ortsvereinen ein First Responder-System in vielen Gemeinden des Kreises Vulkaneifel mit einer entsprechenden Ausbildung und jährlichen Fortbildungen etabliert.