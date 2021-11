Ende der Negativserie : Clarke und Grün machen’s deutlich: Gladiators siegen 100:76!

Trier Die Gladiators sind nach zuvor vier Niederlagen wieder in der Spur: Beim 100:76 (51:41) hatten die Trierer zu Beginn einige Mühe mit dem noch sieglosen Tabellenletzten Ehingen. Rückkehrer Brody Clarke und Thomas Grün brachten die Trierer aber auf Kurs und machten es am Ende deutlich. Ein Gladiator bereitet aber Sorgen.

Größter Unterschied zwischen beiden Teams, die jeweils fünf Dreierversuche hatten: Ehingen versenkte vier davon, die Gladiators keinen. So ging es auch erst mal durch Strangmeyer weiter (21:31). Jonas Grof gelang als erstem Trierer ein Dreier (28:34). Almstedt verkürzte wieder aus der Distanz auf 34:36 - die Trierer waren nun wieder im Spiel, jetzt gab es auch schöne Offensivaktionen zu sehen, etwa von Pekovic auf Clarke, der nur durch Fouls gestoppt werden konnte und für den Ausgleich sorgte. Jonas Grof gelang vor der Halbzeitpause die erste Führung (42:41). Nach drei Dreiern innerhalb von einer Minute gingen die Trierer dann tatsächlich noch mit zehn Punkten Vorsprung in die Pause (51:41). Das Viertel ging mit 30:13 an die Trierer, die in der Statistik bei den Rebounds und Assists klar vorne lagen.